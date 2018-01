Oroscopo Leone del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

eliminare alcune certezze…

Il Sole, da oggi in Acquario, vi sfida: in questo segno è indipendente, libero da tutte quelle convenzioni che per voi hanno ancora eccessiva importanza. Eliminando alcune certezze, dubitando di quelle idee radicate che vi appesantiscono, è sicuro che ne trarrete vantaggio. E’ un momento, inoltre, in cui il compromesso e la mediazione rappresentano l’atteggiamento migliore.

