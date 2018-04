Oroscopo Leone del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

ascoltate i segnali del corpo…

Avete bisogno di relax, di ricaricare le batterie per cui, se potete, restate in casa e prendetevela comoda. Ascoltate i segnali del corpo e domani vi sentirete nuovamente dei leoni! E se in programma c’è comunque uno spostamento, cercate di non farvi carico di tutto. Nati verso l’11 agosto: tra oggi e domani, dovrete concludere un lavoro.

