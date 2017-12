Oroscopo Leone del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un cambiamento…

Come Saturno, anche il Sole in Capricorno pone l’accento sul vostro quotidiano e la forma fisica e, di buon grado o meno, dovrete accettare un cambiamento. Non sarà immediatamente, è certo, ma ne avete già avuto sentore a maggio scorso e il prossimo maggio, nel 2018, sarà il mese dei cambiamenti drastici. Seconda decade: massima prudenza per quanto riguarda investimenti e vendite.

