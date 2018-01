Oroscopo Leone del 21 gennaio 2018

Oroscopo del 21 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

Con il Sole in Acquario, è tempo di lavorare in gruppo o in coppia: evitate di fare progetti – personali o professionali – per conto vostro e cercate di coinvolgere chi vi circonda. Ricordate sempre che l’unione fa la forza e che questo è un periodo in cui è meglio convidivere: agire da soli non vi conviene… Seconda decade: possibile siate costretti a fare dei lavori in casa.

