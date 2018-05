Oroscopo Leone del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

eccellenti idee per…

Il Sole in Gemelli punta i riflettori sulle amicizie che, nel corso del transito, assumeranno particolare importanza. E’ un periodo in cui sarete più spensierati, aperti e tutti saranno pronti a seguirvi! Condividere delle attività, le idee, vi stimolerà e al contempo attireranno l’attenzione e il consenso di chi vi circonda. Avrete eccellenti idee per migliorare la carriera e le metterete in atto con successo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com