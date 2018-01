Oroscopo Leone del 22 gennaio 2018

Oroscopo del 22 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

una proposta va valutata…

Potrebbe arrivare una proposta di lavoro che esce dall’ambito della vostra abituale attività: non la rifiutate in fretta, andrà valutata, potrebbe infatti essere interessante. Potrebbe trattarsi di qualcosa che non conoscete bene ma, se ci riflettete, è un’ottima occasione per imparare. Seconda decade: avete la sensazione di non essere supportati nel modo giusto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]