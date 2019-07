Oroscopo Leone del 22 luglio 2019. Caterina Galloni: un balzo in avanti…

Oroscopo del 22 luglio 2019 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un balzo in avanti…

Il Sole sta per entrare nel vostro segno, domani, e non dovrete sorprendervi se vi sentirete irrequieti. La sensazione di entrare in una nuova fase può essere emozionante e presto sarete pronti a partire a razzo. Tuttavia, se c’è qualcosa che dovete risolvere, fatelo ora così che una volta ai blocchi di partenza non ci sia nulla a frenarvi e possiate fare un balzo in avanti! La Luna in Ariete odierna vi regala buonumore ma al contempo c’è una certa tendenza all’eccesso che dovreste tenere sotto controllo. Amore: in coppia, evitate almeno per oggi di affrontare argomenti che sono stati motivo di lite. Soli, farete di tutto per conquistare la persona che vi attrae.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Leone nel 2019

E’ un 2019 in cui sarete determinati, pronti all’occorrenza a rivoluzionare tutto. L’importante è non avere troppa fretta e non bruciare le tappe. Di sicuro vi porrete domande importanti: come movimentare la vostra vita, se siete soddisfatti della relazione di coppia oppure se avete veramente voglia di incontrare l’amore o, ancora, se il lavoro è quello giusto per voi. Desidererete, dunque, mettere in discussione parecchie situazioni ed è l’anno giusto per dare il via a qualche cambiamento, prendere delle decisioni sul piano professionale o nella vita privata come, da marzo, vuole Urano in Toro. Giove in Sagittario vi garantirà ottima protezione e fortuna: l’importante è mantenere i piedi per terra, puntare a obbiettivi realistici così da mettervi al riparo da possibili delusioni. Tuttavia, per realizzare le ambizioni, dovrete essere in forma per cui il consiglio, nel corso dell’anno, è quello di prendervi sempre cura di voi stessi. Lavoro: autostima a mille, impazienti è dir poco, avrete voglia di modificare la vostra attività, in alcuni casi ripartire da zero, così da sentirvi realizzati. Molti Leone si lanceranno in progetti interessanti.

Denaro: Avrete la possibilità di guadagnare di più, nel corso dei mesi prenderete in mano la situazione finanziaria e sarete in grado di migliorarla. Il denaro, è sicuro, non rappresenterà un problema anzi, sarete molto soddisfatti.

Amore: Nel 2019, in coppia sarà difficile mantenere l’equilibrio, potrebbero circolare sfiducia e gelosia, in particolare a giugno e settembre, e dovrete fare attenzione a evitare un’atmosfera che potrebbe avvelenare il rapporto. Il consiglio è quello di riflettere su ciò che nella relazione è positivo e non sui motivi di insoddisfazione. Prima di mandare tutto all’aria pensateci bene: l’amore vale più di una decisione presa in fretta… Anche perché, ad agosto, l’aria profuma di riconciliazione, di una ritrovata passione, pace e serenità. Soli: fascino e carisma, avrete l’effetto calamita e gli incontri saranno numerosi, in particolare durante il periodo estivo: dovete solo decidere su chi fare colpo e poi catturarlo nella vostra rete.

Salute: Molto energici, vi impegnerete anima e corpo per raggiungere gli obbiettivi ma, come detto sopra, proprio per questo dovrete costantemente mettervi al riparo dallo stress.