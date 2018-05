Oroscopo Leone del 23 maggio 2018

Oroscopo del 23 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

no ai giudizi affrettati…

Tenete presente che sul conto di una persona oggi potreste sbagliare, per cui evitate giudizi affrettati e ingiusti! Tanto più che gli altri sono pronti ad aiutarvi con simpatia e affetto… E’ una giornata ideale per ottenere buoni risultati lavorativi, in particolare con un socio o in team. Più aprite il cuore e più accettate il bisogno che avete degli altri e tanto più le cose per voi andranno bene.

