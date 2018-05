Oroscopo Leone del 22 maggio 2018

Oroscopo del 22 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un aiuto al momento giusto…

Non è un momento facile, sembra siate costretti a prendere rapidamente una decisione ma senza avere la certezza che sia giusta né dove potrebbe portarvi… Fortunatamente l’armonia tra Giove e Nettuno può far arrivare uno o più aiuti di cui avete bisogno e capitano proprio al momento giusto! Infine, se dovessero nascere delle discussioni siete pregati di non esprimere giudizi affrettati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com