Oroscopo Leone del 23 dicembre 2017

Oroscopo del 23 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

addolcire gli atteggiamenti…

Il periodo Capricorno non vi piace molto e, in più, Marte in Scorpione vi mette di malumore: cercate di entrare maggiormente nello spirito natalizio… Addolcite gli atteggiamenti, se alcune cose dovessero andare di traverso evitate di accusare le persone di care. Terza decade: voi, al contrario, siete euforici, tutto sembra filare liscio come l’olio.

