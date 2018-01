Oroscopo Leone del 23 gennaio 2018

Oroscopo del 23 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

risolvere alcune cose…

Marte sta per lasciare lo Scorpione e, per il Leone, tornerà la pace ma, fino a venerdì, in casa cercate di risolvere alcune cose, quelle rimaste in sospeso o che si trascinano. Potrebbe trattarsi di lavori che vanno conclusi o di una questione familiare che richiede il vostro intervento. Affrontate il tutto perché il sospiro di sollievo che tirete dopo, davvero non ha prezzo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]