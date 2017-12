Oroscopo Leone del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

no alla rigidità…

I festeggiamenti, forse, non saranno all’altezza delle vostre speranze, per cui non vi aspettate nulla di straordinario e non rimarrete contrariati. Inoltre, oggi e nei prossimi giorni, riducete all’essenziale la lista delle cose da fare, non c’è bisogno di essere troppo rigidi. Relax e vi sentirete al top! Prima decade: vi sentite più sereni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]