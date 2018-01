Oroscopo Leone del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

attratti da…

Il primo quarto di Luna valorizza Venere e, dunque, l’amore e il denaro del Leone. Potreste essere attratti da una persona speciale! Venere in Acquario è infatti favorevole a incontri decisamente poco banali, con persone diverse da voi ma molto attraenti. Per quanto riguarda il fine settimana: è possibile che abbiate già in programma un evento divertente?

