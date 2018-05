Oroscopo Leone del 24 maggio 2018

Oroscopo del 24 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

insoddisfatti ma…

Più realisti del solito e questo vi spinge ad avere meno fiducia nelle vostre idee. Non le esprimerete, infatti, per timore di essere ridicoli. Il che è un vero peccato poiché voi non siete mai ridicoli! Oggi, inoltre, anche lo scambio verbale con le persone care è un po’ freddino o addirittura inesistente: siete scontenti, insoddisfatti, e lo farete capire ma non direte ciò che pensate.

