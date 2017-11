Oroscopo Leone del 24 novembre 2017

Oroscopo del 24 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

del tempo solo per voi ma…

Fine settimana in cui la coppia è in primo piano: potreste desiderare di essere più vicini all’altro/a o, al contrario, prendere le distanze. Forse perché avete bisogno di sentirvi liberi, ritagliare del tempo solo per voi. L’importante è che lo spieghiate a chi vi circonda poiché, in caso contrario, potrebbero nascere inevitabili malintesi. Terza decade: decisi ad affrontare con la massima risolutezza un problema.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]