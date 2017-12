Oroscopo del 25 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un problema vi tormenta…

La tripletta Sole, Venere, Saturno in Capricorno si fa sentire: vi sembra che il tempo sia eterno e la noia sarà più o meno come la traversata di un deserto. Per fortuna è provvisorio e d’altra parte, è abbastanza raro che il Leone si annoi ma al momento a tormentarvi, potrebbe essere un problema in particolare. Seconda decade: voi, invece, siete circondati da persona gioiose e pronte a fare baldoria.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]