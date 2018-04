Oroscopo Leone del 26 aprile 2018

Oroscopo del 26 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

freno a mano tirato…

Freno a mano tirato sul fronte finanziario: oggi eviterete qualsiasi spesa eccessiva e, al vostro segno, non accade spesso. Vi piace essere molto generosi e far vedere agli altri che il denaro non è un problema. Ma, al contempo, avete dei valori, delle regole personali che talvolta dettano legge, vi fanno la morale: ed è proprio quel che accadrà oggi nel caso decidiate di spendere allegramente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]