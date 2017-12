Oroscopo Leone del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

cambiare ambiente…

Avete cambiato la cerchia delle amicizie? Si direbbe che stiate cercando di farvi accettare da alcune persone… Più in generale, vorreste evadere, cambiare ambiente, fare ciò che più vi piace, senza orari di sorta. E non è escluso che l’idea di un viaggio diventi sempre più forte, potreste sbirciare su internet alcune offerte last minute. Il che va benissimo ma, se vi sentite sotto pressione, forse dovreste prima prendere in considerazione ciò che dovreste modificare nella vostra vita…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]