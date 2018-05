Oroscopo Leone del 26 maggio 2018

Oroscopo del 26 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

meglio risolvere che rimandare…

Poca voglia di affrontare alcune questioni pratiche e vorreste scappare… Il consiglio è quello di non rimandare poiché c’è la possibilità di risolverle, anche se la cosa vi sembra pesante, la vivete come un fastidioso obbligo. Prima decade: Circolano parecchie tensioni, una storia d’amore o un progetto rischiano di andare in frantumi.

