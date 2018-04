Oroscopo Leone del 27 aprile 2018

Oroscopo del 27 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

cambiare aria…

Da oggi a domenica, tutto ciò che riguarda la comunicazione, lo scambio, gli spostamenti, è molto favorito! Avrete voglia di cambiare aria, uscire sarà la priorità e se qualcuno tenterà di chiudervi in gabbia vi arrabbierete parecchio! E sarete circondati da amici che stimate, a cui volete bene: per tutto il fine settimana mettete in conto bei momenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]