Oroscopo Leone del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

più dolcezza e…

Più dolcezza nel modo di esprimervi sarà sicuramente d’aiuto a convincere chi vi avete di fronte. Non dettate legge ma trattate! Sapete farlo bene quando volete, allora perché oggi siete così bruschi? E’ vero che Marte in Scorpione vi scombussola ma non esagerate… Prima decade: a contrariarvi potrebbe essere la superficialità o la pigrizia di chi vi circonda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]