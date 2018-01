Oroscopo Leone del 27 gennaio 2018

Oroscopo del 27 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

progetti a due…

Splendido fine settimana per fare progetti a due o concretizzare ciò che avete in mente! Inoltre, al centro della scena ci sono anche le amicizie. Forse avete programmato un’uscita con gli amici e trascorrere dei momenti piacevoli o lanciarvi in qualcosa d’inedito. Potreste, ad esempio, recarvi in un luogo dove non siete mai stati ed essere impazienti di vederlo. Avete energie da vendere, questo è sicuro, e nessuno oserà mettervi i bastoni tra le ruote.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]