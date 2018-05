Oroscopo Leone del 27 maggio 2018

Oroscopo del 27 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

rilassatevi…

Le tensioni pian piano si allontanano, Marte e Urano stanno per terminare la dissonanza. Ma il problema scatenato dai due pianeti, forse non è ancora stato sistemato e siete arrabbiati, volete imporvi o forse vendicarvi. Potrebbe essere solo uno stato di tensione per cui un po’ di esercizi di rilassamento, di respirazione profonda, vi farebbero un gran bene. Provateci: è un buon metodo per calmarvi e in questo momento ne avete bisogno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com