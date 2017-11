Oroscopo Leone del 27 novembre 2017

Oroscopo del 27 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

idee grandiose ma…

La Luna amplifica le emozioni, potreste essere inclini ad allontarvi dalla realtà e sognare a occhi aperti. Idee grandiose e fantasie, per intenderci che, invece, pur gradevoli, vanno prese per ciò che sono: evitate di provare a metterle in atto impulsivamente. Prima decade: per raggiungere i vostri obbiettivi, all’occorrenza potete anche largheggiare in lusinghe ma senza esagerare…

