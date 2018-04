Oroscopo Leone del 28 aprile 2018

Oroscopo del 28 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

tutto ciò che farete…

E’ un sabato movimentato in modo positivo, come piace a voi e tutto ciò che farete vi entusiasmerà! Ma non solo: probabilmente siete in grado di gestire qualsiasi sfida in modo efficiente e competente. Tuttavia, se in vista c’è una conversazione su un argomento delicato, potrebbe esser necessario muovervi con grande tatto e diplomazia: è importante che le persone siano dalla vostra parte…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]