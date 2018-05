Oroscopo Leone del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

Anche questa settimana potreste essere in pieno disaccordo con una persona o furibondi per una decisione presa ma che non vi conviene. I transiti sono meno violenti della scorsa settimana ma potrebbero esserci ancora delle conseguenze che vi preoccupano… Infine, se dovesse arrivare una proposta, prendete del tempo per riflettere.

