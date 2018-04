Oroscopo Leone del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

di malumore ma…

Di malumore, forse perché avete dormito male ma, con un piccolo sforzo, potrete recuperare nel corso della giornata. Amici o familiari, è davvero indispensabile far subire loro il vostro atteggiamento un po’ burbero? A meno che l’altro non sia responsabile del malumore e abbiate voglia di punirlo mettendo il broncio o trattandolo come un bambino capriccioso…

