Oroscopo Leone del 29 dicembre 2017

Oroscopo del 29 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

controllare tutto ma…

Attenzione alla tendenza di voler controllare tutto, anche nel lavoro dove questo atteggiamento solitamente vi è utile. L’importante è non esagerare. In caso contrario, rischiate di inimicarvi dei colleghi o collaboratori poiché sarete bruschi, autoritari, non cederete di un millimetro. Preoccupati di mostrare quanto siete perfetti? Prima decade: non vi sentite in forma.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]