Oroscopo Leone del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

prospettive divertenti…

Le prospettive della giornata sono interessanti e divertenti, la Luna piena in Gemelli accentua anche il vostro bisogno di giocare e fare i pagliacci, in senso positivo. Ma avete la tendenza a esagerare, il che va bene se avete figli piccoli e il divertimento, per tutti, è assicurato. Terza decade: non siete sulla stessa lunghezza d’onda di un amico o di un familiare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]