Oroscopo Leone del 3 febbraio 2018

Oroscopo del 3 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

evitate di…

Una persona potrebbe darvi un’idea o dire qualcosa che vi farà entrare immediatamente in azione. Un’opportunità da cogliere al volo? Alcuni Leone sono collezionisti per cui è possibile, ad esempio, che stiate cercando un oggetto e un amico segnali la presenza in qualche posto… Su un altro piano: potrebbe esserci una conversazione accesa con un figlio adolescente. Ascoltatelo ed evitate d’imporre a tutti i costi la vostra volontà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]