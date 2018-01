Oroscopo Leone del 3 gennaio 2018

Oroscopo del 3 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un punto di svolta…

Energie in netta ripresa e il ritorno in moto diretto dopo ben 5 mesi, di Urano in Ariete,, nel frattempo segnala un fondamentale punto di svolta. Vorrete capire dove sta andando la vostra vita, quale percorso intraprendere ed è possibile che attraverso un viaggio, un progetto, una relazione o ancora uno studio, facciate chiarezza!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]