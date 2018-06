Oroscopo Leone del 3 giugno 2018

Oroscopo del 3 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

Non sarà una domenica tranquilla, rischiate che un battibecco con il partner si trasformi in una sonora litigata. Non sarete d’accordo su nulla, cercherete d’imporre il vostro punto di vista quando invece fareste bene a placare le acque… Tenete conto, infatti, solo di quel che pensate voi ma non potete costringere l’altro/a a vederla nello stesso modo.

