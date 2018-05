Oroscopo Leone del 3 maggio 2018

Oroscopo del 3 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

come disfarvi di…

Un progetto di lavoro, o forse una relazione, oggi rischia di sembrarvi futile, inutile. E la domanda odierna sarà come disfarvene. Non siete persone che scappano dalle situazioni e visto che Mercurio è molto positivo, approfittatene per dire senza mezzi termini ciò che pensate. In questo tipo di situazioni è difficile smussare gli angoli e siete obbligati a parlare francamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]