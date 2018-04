Oroscopo Leone del 30 aprile 2018

Oroscopo del 30 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

fermi sulle vostre posizioni ma…

E’ con il pugno di ferro in un guanto di velluto che dirigerete, famiglia o lavoro, le situazioni. Persone care o colleghi, faranno a meglio non mettervi i bastoni tra le ruote perché si scontrerebbero con un muro! Nulla vi farà cambiare idea né strategia, resterete fermi sulle vostre posizioni, anche se doveste accorgervi che siete in errore. Più elasticità, Leone…

