Oroscopo Leone del 30 novembre 2017

Oroscopo del 30 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

dovete essere pazienti…

Le belle promesse astrali si concretizzeranno, non temete ma dovete essere pazienti. Per cui, in questo momento, non prendete decisioni importanti: le cose, infatti, nell’arco di pochissimo tempo cambieranno. Eventuali ritardi e imprevisti, oltretutto, potrebbero andare a vostro vantaggio. E’ inutile mettervi sotto pressione, scalpitare per ottenere tutto e subito!

