Oroscopo Leone del 31 dicembre 2017

Oroscopo del 31 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

re e regine dei…

Come spesso accade, anche stasera sarete re e regine dei festeggiamenti, ossia chi fa divertire, racconta belle storie alle quali non sempre si crede… Non che raccontiate balle, sia chiaro, nei vostri racconti c’è sempre una base di verità che poi edulcorate a modo vostro con l’obbiettivo di renderle ancora più interessanti! Prima decade: circondati da attenzioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]