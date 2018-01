Oroscopo Leone del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

ascoltare gli altri…

Mercurio in Acquario si oppone al vostro Sole e vi invita ad ascoltare gli altri. E’ difficile a chi, come voi, piace prendere la parola e non mollarla… Ma con questo passaggio, dovrete sforzarvi. Il vostro è un segno che adora monopolizzare la conversazione, raccontare, far ridere ma, se volete avere la meglio in qualsiasi circostanza, trattative comprese, lasciate che parlino anche gli altri!

