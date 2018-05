Oroscopo Leone del 31 maggio 2018

Oroscopo del 31 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

l’effetto calamita…

Splendide energie, notevole carisma e sugli altri è inevitabile l’effetto calamita, rimangono fatalmente attratti! Approfittatene: può essere un ottimo momento per rivitalizzare la storia d’amore che ultimamente ha risentito del quotidiano e reintrodurre la passione! Prima decade: perdere una battaglia non vuol dire perdere la guerra. Se nel lavoro non riuscite a ottenere ciò che volete, evitate di cedere allo scoraggiamento e andate avanti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com