Oroscopo Leone del 4 dicembre 2017

Oroscopo del 4 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

pazientate…

I pianeti per il vostro segno, hanno uno sguardo amorevole ma dovete sopportare un’attesa, una risposta – ad esempio – che non arriva nei tempi da voi sperati. La pazienza, poiché siete un segno di Fuoco, non è il vostro forte, in particolare in questo momento vorreste premere il pedale dell’acceleratore ma ora siete messi alla prova. Prima decade: l’amore vi regala la felicità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]