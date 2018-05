Oroscopo Leone del 5 maggio 2018

Oroscopo del 5 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un’idea poco realistica…

Da bravi segni di Fuoco partite spesso in quarta per un’idea o un progetto ma, in questo momento, rischiate di sbagliare. Venere occupa il vostro settore dei progetti – e insieme delle amicizie – e ciò fa pensare che apprezzerete un’idea che vi daranno o che avete in mente. Ma il pianeta è in dissonanza con Nettuno e l’idea potrebbe essere poco realistica o qualcuno cerchi di farvi credere che lo sia…

