Oroscopo Leone del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

sensazioni negative…

Darete l’impressione di essere Atlante, che portate sulle spalle tutti i mali del mondo… La Luna in Scorpione, segno col quale non avete molte affinità, oggi scatena sensazioni negative. Per fortuna passerà nel giro di qualche ora ora ma, comunque, sarete molto emotivi. Lanciarvi nell’azione, impegnare le energie vi aiuterà a essere meno vulnerabili.

