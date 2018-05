Oroscopo Leone del 6 maggio 2018

Oroscopo del 6 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

scaricare lo stress…

Anche voi, come gli altri segni, siete un po’ turbati e perplessi riguardo al futuro, non sapete bene cosa vi aspetta… Tiratevi su! Non sprecate tempo alimentando le preoccupazioni. Praticare esercizio fisico o sport, è un eccellente modo per scaricare lo stress, vedere la situazione con maggiore lucidità. Ma non solo: eviterete di scatenare inutili tensioni nei rapporti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]