Oroscopo Leone del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

molto soddisfatti…

Con Mercurio e Venere in Ariete, la vita vi sembrerà bella perché in qualche modo, si piegherà ai vostri desideri. Può essere usciate vittoriosi da una sfida o che ricaviate più del previsto da una vendita. In ogni caso, sarete molto soddisfatti! Nel fine settimana, i due pianeti saranno in dissonanza con Saturno: vi sentirete leggermente frenati ma capirete che al proposito non potrete fare nulla.

