Oroscopo Leone del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

amore e passione…

La Luna nel vostro segno è in eccellente aspetto con Venere in Sagittario: è un giovedì all’insegna dell’amore, pieno di passione e il vostro fascino è super! Avete le carte in regola per conquistare le persone, sia sul piano amoroso che lavorativo e sta a voi approfittarne al meglio! Ma sicuramente vi muoverete nel modo giusto… Terza decade: ancora in attesa di una risposta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]