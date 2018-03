Oroscopo Leone del 7 marzo 2018

Oroscopo del 7 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

una bella giornata…

Circondati da persone positive, alcune le ammirerete per l’intelligenza o la cultura, e trascorrerete una bella giornata. E questa atmosfera al top, iniziata ieri, andrà avanti fino a venerdì. Non è escluso che, oggi, molti Leone siano impegnati in un corso che arricchirà le loro competenze o un viaggio di studio, oppure qualcosa che volete concretizzare velocemente.

