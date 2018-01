Oroscopo Leone del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un incontro romantico…

Muovervi in nuovi ambienti, può far arrivare opportunità di stringere delle amicizie ma, attenzione, anche regalarvi un incontro romantico. Gli incontri, ora, sono particolarmente scintillanti: vi mettono in contatto con persone giuste, vi spingono a socializzare con persone affascinanti. Terza decade: costretti a giustificarvi o difendervi da accuse menzognere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]