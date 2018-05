Oroscopo Leone del 8 maggio 2018

Oroscopo del 8 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

pronti a lanciarvi…

Forte il desiderio di ottenere il successo lavorativo, che peraltro meritate ampiamente, di trovarvi al centro della scena e per questo siete pronti a lanciarvi in qualche rischio di troppo. Il consiglio è quello di non mettervi sotto pressione poiché, a causa dello stress, otterreste l’effetto contrario… E in coppia, forse è il momento di ritrovare un equilibrio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com