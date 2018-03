Oroscopo Leone del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

la voglia d’azione…

La congiunzione Luna-Marte vi calza a pennello: non solo perché vi piacerà qualsiasi cosa oggi intraprenderete ma, al contempo, vi divertirà. La voglia di azione sarà soddisfatta, così come la natura energica che vi spinge a prendere decisioni rapide. Su un altro piano: se avete dei figli, probabilmente sarete pronti a mostrare fermezza, ma cercate di non esagerare…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]