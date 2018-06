Oroscopo Leone del 9 giugno 2018

Oroscopo del 9 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

irresistibili…

Avete le carte in regola per conquistare ma ciò che oggi vi rende irrestistibili è il tono della voce, che sa come toccare una corda sensibile del partner o della persona che vi attrae. Si dice che il Leone abbia una voce stentorea ma sapete utilizzarla al meglio anche per essere suadenti, convincenti e far cadere l’altro/a tra le vostre braccia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com