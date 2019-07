Oroscopo Leone del 9 luglio 2019. Caterina Galloni: cambiare idea e...

Oroscopo del 9 luglio 2019 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): cambiare idea e…

Vietato prendere decisioni, entrare in azione: oggi siete iperimpulsivi, cambiate idea in un batter di ciglia e tutto ciò che fate rivelarsi sbagliato. Ritagliate invece del tempo per voi stessi, anche se solo per piccole cose che vi piacciono: avranno il potere di riequilibrarvi interiormente e potreste trovare più facilmente le risposte ad alcuni problemi personali o di lavoro che non vi lasciano in pace.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Leone nel 2019

E’ un 2019 in cui sarete determinati, pronti all’occorrenza a rivoluzionare tutto. L’importante è non avere troppa fretta e non bruciare le tappe. Di sicuro vi porrete domande importanti: come movimentare la vostra vita, se siete soddisfatti della relazione di coppia oppure se avete veramente voglia di incontrare l’amore o, ancora, se il lavoro è quello giusto per voi. Desidererete, dunque, mettere in discussione parecchie situazioni ed è l’anno giusto per dare il via a qualche cambiamento, prendere delle decisioni sul piano professionale o nella vita privata come, da marzo, vuole Urano in Toro. Giove in Sagittario vi garantirà ottima protezione e fortuna: l’importante è mantenere i piedi per terra, puntare a obbiettivi realistici così da mettervi al riparo da possibili delusioni. Tuttavia, per realizzare le ambizioni, dovrete essere in forma per cui il consiglio, nel corso dell’anno, è quello di prendervi sempre cura di voi stessi. Lavoro: autostima a mille, impazienti è dir poco, avrete voglia di modificare la vostra attività, in alcuni casi ripartire da zero, così da sentirvi realizzati. Molti Leone si lanceranno in progetti interessanti.

Denaro: Avrete la possibilità di guadagnare di più, nel corso dei mesi prenderete in mano la situazione finanziaria e sarete in grado di migliorarla. Il denaro, è sicuro, non rappresenterà un problema anzi, sarete molto soddisfatti.

Amore: Nel 2019, in coppia sarà difficile mantenere l’equilibrio, potrebbero circolare sfiducia e gelosia, in particolare a giugno e settembre, e dovrete fare attenzione a evitare un’atmosfera che potrebbe avvelenare il rapporto. Il consiglio è quello di riflettere su ciò che nella relazione è positivo e non sui motivi di insoddisfazione. Prima di mandare tutto all’aria pensateci bene: l’amore vale più di una decisione presa in fretta… Anche perché, ad agosto, l’aria profuma di riconciliazione, di una ritrovata passione, pace e serenità. Soli: fascino e carisma, avrete l’effetto calamita e gli incontri saranno numerosi, in particolare durante il periodo estivo: dovete solo decidere su chi fare colpo e poi catturarlo nella vostra rete.

Salute: Molto energici, vi impegnerete anima e corpo per raggiungere gli obbiettivi ma, come detto sopra, proprio per questo dovrete costantemente mettervi al riparo dallo stress.